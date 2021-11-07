Астрологічний прогноз на 7 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: йде боротьба добра зі злом, тому велика ймовірність конфліктів, які можуть призвести до найнесподіваніших наслідків. Не варто ухвалювати важливих рішень – про них згодом доведеться пошкодувати. Бізнес-проєкти, розпочаті цього дня, дуже швидко дадуть перші "плоди".

Символ дня: дерево пізнання, боротьба добра зі злом.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій, його краще провести у спокої.

Колір дня: смарагдовий, малахітовий.

Камені дня: зелений нефрит, сардонікс, агат, амазоніт.

За якусь частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: категорично заборонено будь-які хірургічні операції. Хворобу, що виникла цього дня, потрібно лікувати одразу і радикальним чином, інакше вона блискавично може перейти у хронічну стадію.

Афоризм дня: "Аналізуй усе!"

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: невинне бажання довести свою правоту може призвести до серйозного конфлікту, тому краще не сперечатися навіть через дрібниці.

Містика дня: можна знімати псування, проводити відвороти та робити талісмани та обереги, а також ворожити на кохання.

Табу дня: не можна рвати квіти – особливо з корінням – і рубати дерева, навіть якщо це лише сухостій.

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