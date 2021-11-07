Астрологический прогноз на 7 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: идет борьба добра со злом, поэтому велика вероятность конфликтов, которые могут привести к самым неожиданным последствиям. Не стоит принимать важных решений – о них впоследствии придется пожалеть. Бизнес-проекты, начатые в этот день, очень быстро дадут первые "плоды".

Символ дня: древо познания, борьба добра со злом.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий, его лучше провести в покое.

Цвет дня: малахитовый, изумрудный.

Камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, агат, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: категорически запрещены любые хирургические операции. Болезнь, возникшую в этот день, нужно лечить сразу и радикальным образом, в противном случае она молниеносно может перейти в хроническую стадию.

Афоризм дня: "Анализируй все!"

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: безобидное желание доказать свою правоту может привести к серьезному конфликту, поэтому лучше не спорить даже по мелочам.

Мистика дня: можно снимать порчу, проводить отвороты и делать талисманы и обереги, а также гадать на любовь.

Табу дня: нельзя рвать цветы – особенно с корнями – и рубить деревья, даже если это всего лишь сухостой.

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