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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Рыбами

Рыбы — двенадцатый знак, завершающий зодиакальный круг, и — яркие представители стихии Воды.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Они интуитивны, сенсетивны и эмпатичны, считают, что плохой мир лучше хорошей ссоры, обладают богатой фантазией и любят мечтать, причем, их грезы зачастую бывают гораздо интереснее и ярче реальной жизни.

Но одновременно они противоречивы, с трудом принимают решения и часто подвержены чужому мнению и влиянию, что далеко не всем нравится.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Рыбами.

Овен

Овны импульсивны и стремительны, в то время как Рыбы спокойны и неторопливы — такое несовпадение жизненных ритмов раздражает представителей обоих знаков. Овны твердо стоят на земле, а Рыбы часто витают в облаках, из-за они практически не в состоянии найти общий язык, что утомляет как первых, так и вторых.

Стрелец

Стрельцы отличаются прямолинейностью и максимализмом, в их мировосприятии очень мало оттенков — в основном там черное и белое, в то время как Рыбы ничего не оценивают однозначно — для них все «размыто» и может быть истолковано по-разному — в зависимости от обстоятельств, отношения к тому или иному человеку и даже настроения.

Близнецы

Близнецы легкомысленны и поверхностны, в то время как Рыбы во всем — в чувствах, отношениях, профессиональных, житейских и бытовых вопросах — ищут глубину. Их союз невозможно представить себе как брак журавля и глубоководной рыбы, поэтому неудивительно, что найти общий язык представителям этих знаков не дано.

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