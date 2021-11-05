Народні прикмети, обряди і звичаї 5 листопада

Якщо в листопаді появляються комахи — зима буде теплою.

5 листопада церква та віряни вшановують пам'ять апостола Якова, брата Господнього за плоттю, святителя Ігнатiя, патріарха Константинопольського.

5 листопада: церковне свято

Яків Праведний (Господній Брат) - брат Господа Ісуса Христа. Перший єпископ Єрусалимської церкви, поставлений самим Господом та автор Соборного Послання Святого Апостола Якова у Новому Заповіті.

Також читайте Місячний календар на листопад: коли повня та молодик

Праведний Яків був одним із перших 70 послідовників Христа. Святий Яків був скинутий юдеями з даху Єрусалимського храму, а потім убитий ударом по голові. Це сталося близько 62 року. Святий апостол Яків першим виклав чин Божественної літургії, яка і покладена в основу літургій Василія Великого та Іоана Золотоустого, що звершуються і нині.

Святий Яків вважався покровителем чоловіків, що виконують важку фізичну роботу. Тому йому молилися за здоров’я і добробут.

5 листопада: народні традиції

У народному календарі день пам’яті святого Якова пов’язували з очікуванням дрібного снігу або граду, який називали "крупою". Мовляв, якщо піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада - ред.) наступить справжня зима. У цей день наші пращури грали в бджолині ігри – їли мед і зображували бджіл. Вважалося, що у того, хто досягне успіху в грі, бджоли будуть краще роїтися і меду він збере багато.

5 листопада: українські народні прикмети

Якщо в листопаді появляються комахи — зима буде теплою.

Якщо наприкінці осені чи на початку зими почуєте, як вранці тетеруки токують,— зима не за горами: за день-другий випаде сніг.

Качки або гуси все частіше почали перелітати з місця на місце — на холодну зиму.

Якщо на березі ставка сидять гуси і голови в пір'я поховали — на пониження температури.

Кури хвостами стріпують — на вітер.

5 листопада: що варто робити

На столі цього дня традиційно з’являлися і інші частування з медом, наприклад, медовуха і медові пряники.

В народі також було заведено виконувати чоловічу роботу в цей день – лагодили кінну упряж, заготовляли дрова.

5 листопада: що не варто робити

бути необережним;

займатися чужими справами та проблемами;

тримати зло на інших;

планувати;

підбирати монети.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

Читайте також:

Погода в Україні: на більшості території синоптики прогнозують тумани

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання