Народні прикмети, обряди і звичаї 5 листопада

Якщо в листопаді появляються комахи — зима буде теплою.
5 листопада церква та віряни вшановують пам'ять апостола Якова, брата Господнього за плоттю, святителя Ігнатiя, патріарха Константинопольського.
5 листопада: церковне свято
Яків Праведний (Господній Брат) - брат Господа Ісуса Христа. Перший єпископ Єрусалимської церкви, поставлений самим Господом та автор Соборного Послання Святого Апостола Якова у Новому Заповіті.
Праведний Яків був одним із перших 70 послідовників Христа. Святий Яків був скинутий юдеями з даху Єрусалимського храму, а потім убитий ударом по голові. Це сталося близько 62 року. Святий апостол Яків першим виклав чин Божественної літургії, яка і покладена в основу літургій Василія Великого та Іоана Золотоустого, що звершуються і нині.
Святий Яків вважався покровителем чоловіків, що виконують важку фізичну роботу. Тому йому молилися за здоров’я і добробут.
5 листопада: народні традиції
У народному календарі день пам’яті святого Якова пов’язували з очікуванням дрібного снігу або граду, який називали "крупою". Мовляв, якщо піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада - ред.) наступить справжня зима. У цей день наші пращури грали в бджолині ігри – їли мед і зображували бджіл. Вважалося, що у того, хто досягне успіху в грі, бджоли будуть краще роїтися і меду він збере багато.
5 листопада: українські народні прикмети
- Якщо в листопаді появляються комахи — зима буде теплою.
- Якщо наприкінці осені чи на початку зими почуєте, як вранці тетеруки токують,— зима не за горами: за день-другий випаде сніг.
- Качки або гуси все частіше почали перелітати з місця на місце — на холодну зиму.
- Якщо на березі ставка сидять гуси і голови в пір'я поховали — на пониження температури.
- Кури хвостами стріпують — на вітер.
5 листопада: що варто робити
На столі цього дня традиційно з’являлися і інші частування з медом, наприклад, медовуха і медові пряники.
В народі також було заведено виконувати чоловічу роботу в цей день – лагодили кінну упряж, заготовляли дрова.
5 листопада: що не варто робити
- бути необережним;
- займатися чужими справами та проблемами;
- тримати зло на інших;
- планувати;
- підбирати монети.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.
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