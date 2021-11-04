Місячний календар на листопад: коли повня та молодик

У листопаді повня зійде наприкінці місяця.

Місяць - це єдиний природний супутник Землі. Це також найближчий до Сонця супутник планети, тому що ті планети, які розташовані ближче до Сонця (Меркурій та Венера), їх не мають. Другий за яскравістю об'єкт на земному небі після Сонця і п'ятий за величиною природний супутник планети Сонячної системи.

Місяць: астрономія

Місяць виник близько 4,51 млрд років тому, трохи пізніше за Землю. Найбільш популярна гіпотеза про те, що Місяць сформувався з уламків, які залишилися після гігантського зіткнення Землі та Тейї – планети, схожої за розмірами з Марсом.

Місяць: міфологія

Греки називали супутник Землі Селеною, древні єгиптяни - Ях (Іях), вавилоняни - Сін, японці - Цукіємі.

Наприклад, Селена — одна з богинь у давньогрецькій міфології, відома також під ім'ям Мене. У пізній античності вона ототожнювалася з Артемідою та Гекатою.

Місяць: езотерика

З погляду езотерики, Місяць впливає на всю воду на Землі, включно з тією, яка перебуває у ґрунті та у повітрі. Кожні два з половиною дні Місяць переміщується з одного знаку зодіаку в інший, а тому це може бути важливим фактором, який матиме вплив на землян та, наприклад, на ріст рослин.

Фази Місяця: які бувають

Молодик — фаза, коли Місяць перебуває між Землею і Сонцем. У цей час він невидимий для земного спостерігача.

Повня — фаза, коли Місяць перебуває в протилежній точці орбіти, і його освітлена Сонцем півкуля видима земному спостерігачеві повністю.

Проміжні фази — положення Місяця між молодиком і повнею, коли земний спостерігач бачить більшу або меншу частину освітленої півкулі, їх називають чвертями.

Фази Місяця на листопад 2021: деталі

Місяць, що спадає, — від 1 до 3 листопада 2021 року.

Молодик — 4 листопада 2021 року.

Місяць, що зростає, — від 5 до 18 жовтня 2021 року.

Повня — 19 листопада 2021 року.

Місяць, що спадає, — від 20 до 30 листопада 2021 року.

Візьміть до уваги, що 19 листопада також відбудеться місячне затемнення.

Фази Місяця: що варто зробити

З погляду езотерики, під час періоду Місяця, який спадає, слід потурбуватися про те, щоб із вашого життя зникло те, що заважає вам розвиватися та рухатися далі. Місяць стає щербатим, а тому енергія йде на спад, притупляються реакції та знижується фізична активність. Під час молодика у листопаді найкраще зайнятися плануванням подальшого місячного місяця. Цього дня подумайте, чого ви прагнете досягнути та що опанувати у прийдешній період. Молодик називають точкою енергетичного мінімуму. Тому у цей період не рекомендується починати вагомі справи. Під час висхідної фази Місяця у листопаді варто зробити перші кроки до своїх планів та розпочати їхню реалізацію. Сміливо вирушайте у шлях до щастя. Не стримуйте себе. Повня вважається центральною частиною місячного циклу. Це водночас апофеоз енергетичного потоку сили, а з іншого боку — саме у цей час людям буває важко, їхні емоції рвуться на поверхню, недарма у фільмах та книжках фігурують перевертні, які залежать від місячного сяйва. Вважається, що в цей період зростає кількість ДТП та самогубств, приміром, представники британської поліції заявили про зв'язок місячних фаз із рівнем насильства.

Нагадаємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.

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