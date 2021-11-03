Молодик 4 листопада 2021 року: що можна робити і що категорично заборонено

Молодик 4 листопада 2021 року: що можна робити і що категорично заборонено

Молодик відрізняється від інших місячних фаз підвищенням емоційного фону через внутрішні переживання, підозри, трансформації.

4 листопада 2021 року о 23.14 за київським часом відбудеться молодик в астрологічному знаку Скорпіон. Він вважається знаком смерті та переродження, трансформації, великої внутрішньої сили, боротьби та глобальних процесів, пов'язаних із кризою, економікою, банками, енергетичними ресурсами. Також можливе знищення надій та ілюзій.

Листопад можна назвати найскладнішим місяцем 2021 року, адже саме після молодика на нас чекає початок коридору затемнень з першою його точкою — місячним затемненням 19 листопада.

Молодик: чому він важливий

Кожен астрологічний місяць у році починається з молодика — так починається відлік нового періоду в будь-якій сфері життя. Щоб дізнатися, коли випадає молодик у тому чи іншому місяці, потрібно звіритися з місячним календарем, щоб дізнатися, які справи, що отримали поштовх у першій половині місяця, будуть успішними.

Фахівці вважають, що молодик відрізняється підвищенням емоційного фону через внутрішні переживання, підозри, трансформації тощо. Саме молодик підказують на найближчий період.

Молодик у Скорпіоні: на що потрібно звернути увагу

Прислухайтеся до своїх почуттів та переживань. Сильні емоції підштовхнуть вас до змін, але потрібно підготувати ґрунт для кардинальних змін. Зверніть увагу на ваше здоров'я — час пити відвари з трав і не переохолоджуватися Можливе загострення.

Молодик у Скорпіоні — це своєрідне дзеркало, яке дасть змогу побачити себе з боку через слова та вчинки людей, прояснити для себе їхнє ставлення та щирість їхніх намірів.

Молодик 4 листопада: що потрібно робити

читати розумні книжки, стародавні тексти, писання, вивчати просвітлених майстрів та вчителів;

дізнатися, які сфери у вашому житті перевантажені, а які не залучені;

шукати баланс;

розпочинати будь-яку діяльність, пов'язану з мистецтвом, наприклад, заняття музикою чи танцями;

мириться з людьми;

заспокоювати розум;

боротися із депресією;

займатися йогою.

Молодик 4 листопада: що категорично заборонено

брехати;

розпочинати боротьбу чи суперництв;

спотворювати любовні стосунки;

бути егоїстом;

не чути внутрішньої дитини.

Нагадаємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.

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