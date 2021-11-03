Народні прикмети, обряди і звичаї 3 листопада

Туман спадає — на відлигу.

3 листопада церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Іларiона Великого, перенесення мощей святителя Іларiона, єпископа Меглинського, преподобного Іларiона, схимника печерського, в Дальнiх печерах, мучеників Дасiя, Гаїя i Зотика.

3 листопада: церковне свято

Іларіон Великий — відлюдник, анахорет, ранньохристиянський святий та чудотворець.

Святий Іларіон Великий народився 291 року поблизу міста Гази в Палестині. Охрестившись у 15 років, жив зі св. Антонієм два місяці в пустелі. Після смерті батьків роздав успадкований маєток убогим, а сам 307 року повернувся в пустелю неподалік міста Маюма. За почином Іларіона постав у Палестині перший монастир і, таким чином, він став батьком чернецтва в цьому краї.

Коли Іларіонові виповнилося 65 років, він помандрував до Єгипту, де оселився в пустелі поблизу Афродитополя. У час правління імператора Юліана Відступника погани розвалили монастир Іларіона, а його самого хотіли вбити, проте за Божою ласкою він залишився живим. Незабаром Іларіон перейшов до Сицилії, а опісля — до Дальмації (сучасна Хорватія), щоб на самоті провести решту свого життя. Там він робив різні численні чуда, зокрема під час землетрусу втихомирив морські хвилі, які могли затопити місто. Закінчив своє життя Іларіон Великий 371 року на Кіпрі.

3 листопада: народні традиції

Саме в цей день селяни чекали заморозків і похолодання.

3 листопада: що варто робити

готуватися до зими.

3 листопада: що не варто робити

підіймати щось з дороги;

говорити погані речі про людей;

вирушати в далеку дорогу.

3 листопада: українські народні прикмети

Грім у листопаді - на малосніжну зиму, але рік врожайний; якщо загримить при місяці уповні - хліб уродить на полях, а в долинах буде поганий.

Туман спадає — на відлигу.

Хоч скільки б випало снігу в листопаді, але відлиги його зженуть.

Пізньої осені вітри зі сходу — весна буде холодна.

Якщо восени рано нанесе снігу, а над ним хмара - хорошої погоди не чекай.

Сонце рухається немовби в тумані — на дощ.

Нагадаємо, кого вітати з іменинами цього дня.

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