Астрологічний прогноз на 3 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Вчинки дня: гармонійний час, коли не можна сваритися, конфліктувати і допускати не лише погані дії, а й злі думки – все це може перетягнути шальки терезів, на яких перебуває зло. Будь-які фінансові та бізнес-питання вирішуватимуться легко і швидко.

Символ дня: лотос, латаття.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 1

Колір дня: бузковий, бузковий та фіолетовий.

Камені дня: молочний опал,аквамарин, жадеїт.

За якусь частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: необхідно стежити за показниками артеріального тиску та уникати того, що може його підвищити: нервів, тривалої роботи за комп'ютером та читання.

Афоризм дня: пізнай саму себе.

Геометричні фігури дня: хвилясті лінії.

Шлюб і стосунки дня: відчувши необхідність у допомозі чи добрій пораді, варто звернутися до близьких людей.

Містика дня: день сприятливий для жіночої магії – ритуалів на залучення любові та краси – та аутотренінгів.

Табу дня: не можна нічого ламати і руйнувати, навіть якщо потрібно лише зняти зі стін старі шпалери для ремонту: будь-які дії, спрямовані на руйнування, стануть поганою прикметою з неприємними наслідками.

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