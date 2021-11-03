Астрологический прогноз на 3 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: гармоничное время, когда нельзя ссориться, конфликтовать и допускать не только плохие действия, но и злые мысли – все это может перетянуть чашу весов, на которой находится зло. Любые финансовые и бизнес-вопросы будут решаться легко и быстро.

Символ дня: лотос, кувшинка.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 1

Цвет дня: сиреневый, лиловый и фиолетовый.

Камни дня: молочный опал, аквамарин, жадеит.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: необходимо следить за показателями артериального давления и избегать того, что может его повысить: нервов, долгой работы за компьютером и чтения.

Афоризм дня: познай самое себя.

Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Брак и отношения дня: почувствовав необходимость в помощи или добром совете, стоит обратиться к близким людям.

Мистика дня: день благоприятен для женской магии – ритуалов на привлечение любви и красоты – и аутотренингов.

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать, даже если нужно всего лишь снять со стен старые обои для ремонта: любые действия, направленные на разрушение, станут плохой приметой с неприятными последствиями.

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