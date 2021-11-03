В австрийской армии служебных собак научат определять коронавирус

Пока услугами собак пользуются в тестовом режиме.

В австрийской армии служебных собак тренируют находить коронавирус.

Об этом пишет Kleine Zeitung.

"В настоящее время помимо первой тренированной на определение коронавируса собаки Фэнтези есть еще одна собака, ротвейлер, которого учат тому же самому", - заявил представитель армейского кинологического центра Отто Копич.

Услугами собак планируют пользоваться около года, само обучение длится более полугода. На службу в армию их брать не планируют, тренировки длятся в научных целях.

Напомним, что в запорожском аэропорту служебная собака нашла у иностранца психотропные таблетки.

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