В Днепре мужчина "воспитывал" собаку электрошокером

На хозяина животного составили протокол.
В Днепре правоохранители задержали мужчину, который издевался над собакой. Он бил животное шокером.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.
В полицию обратились очевидцы и сообщили, что на Донецком шоссе неизвестный мужчина издевается над своей собакой и ведет себя агрессивно к окружающим.
Прибывшие на вызов патрульные обнаружили нетрезвого мужчину с собакой и с электрошокером в руках. Очевидцы рассказали, что мужчина периодически бьет шокером своего пса и нецензурно бранится на прохожих.
"Присутствие полицейских и их требования прекратить такое поведение не повлияли на гражданина, поэтому его задержали. Его доставили в отделение полиции. Там на мужчину составили административные материалы по ст. 173 (Хулиганские действия), ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 89 (Жестокое обращение с животными) КУоАП) КУоАП", — сообщили в пресс-службе полиции.
Собаку забрали соседи, а ее владельца ждет суд.
Напомним, что в селе Полонка Луцкого района директор луцкой школы из ружья застрелил соседского пса.