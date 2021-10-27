В Днепре мужчина "воспитывал" собаку электрошокером

На хозяина животного составили протокол.

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который издевался над собакой. Он бил животное шокером.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

В полицию обратились очевидцы и сообщили, что на Донецком шоссе неизвестный мужчина издевается над своей собакой и ведет себя агрессивно к окружающим.

Прибывшие на вызов патрульные обнаружили нетрезвого мужчину с собакой и с электрошокером в руках. Очевидцы рассказали, что мужчина периодически бьет шокером своего пса и нецензурно бранится на прохожих.

"Присутствие полицейских и их требования прекратить такое поведение не повлияли на гражданина, поэтому его задержали. Его доставили в отделение полиции. Там на мужчину составили административные материалы по ст. 173 (Хулиганские действия), ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 89 (Жестокое обращение с животными) КУоАП) КУоАП", — сообщили в пресс-службе полиции.

Собаку забрали соседи, а ее владельца ждет суд.

Напомним, что в селе Полонка Луцкого района директор луцкой школы из ружья застрелил соседского пса.

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