Снимала видео инстаграм: в Кривом Роге 18-летняя девушка издевалась над котом (видео)

Снимала видео инстаграм: в Кривом Роге 18-летняя девушка издевалась над котом (видео)

Оператор, которая снимала издевательства, сопровождала съемку громким хохотом.

В Кривом Роге девушка выложила видео, на котором она заливает в рот кошке пиво.

Также читайте Бил кота в голову до обморока и снимал на видео: под Хмельницким полицейского подозревают в издевательстве над животными

Им она поделилась на своей странице в инстаграм.

На кадрах видно, как 18-летняя девушка, подписанная в инстаграм как vitalyevna (Дашка) из Кривого Рога схватила за голову домашнюю кошку и заливает ей в рот пиво, приговаривая "Рот открой, дура бл**ь".

За кадром "оператор" хохочет от увиденного.

В Криворожском районном управлении полиции о факте издевательство над животным узнали благодаря сообщению журналистов.

"Факт внесен в журнал единого учета и сообщений. Наши специалисты в рамках регистрации будут выяснять личность девушки и устанавливать обстоятельства происшествия", — прокомментировала ТСН.ua пресс-секретарь Криворожской полиции Оксана Лесонен.

Следует отметить, что в Украине предусмотрено наказание за издевательство над животными.

Напомним, что в Херсонской области в пгт Великая Александровка местная жительница на глазах у ребенка жестоко убила собаку соседей, потому что решила, что животное душит ее кур.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку