Снимала видео инстаграм: в Кривом Роге 18-летняя девушка издевалась над котом (видео)

Оператор, которая снимала издевательства, сопровождала съемку громким хохотом.
В Кривом Роге девушка выложила видео, на котором она заливает в рот кошке пиво.
Им она поделилась на своей странице в инстаграм.
На кадрах видно, как 18-летняя девушка, подписанная в инстаграм как vitalyevna (Дашка) из Кривого Рога схватила за голову домашнюю кошку и заливает ей в рот пиво, приговаривая "Рот открой, дура бл**ь".
За кадром "оператор" хохочет от увиденного.
В Криворожском районном управлении полиции о факте издевательство над животным узнали благодаря сообщению журналистов.
"Факт внесен в журнал единого учета и сообщений. Наши специалисты в рамках регистрации будут выяснять личность девушки и устанавливать обстоятельства происшествия", — прокомментировала ТСН.ua пресс-секретарь Криворожской полиции Оксана Лесонен.
Следует отметить, что в Украине предусмотрено наказание за издевательство над животными.
Напомним, что в Херсонской области в пгт Великая Александровка местная жительница на глазах у ребенка жестоко убила собаку соседей, потому что решила, что животное душит ее кур.