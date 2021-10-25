13-летняя дочь Кошевого рассказала, как убегала из дома

Со своей стороны, Евгений Кошевой рассказал, что однажды ему пришлось спасать девочку от плохой компании.

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" и актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о своей старшей дочери.

По его словам, они с женой Ксенией живут с 13-летней Варварой как на ножах. В программе "Звездный путь" юморист поделился, что однажды ему пришлось спасать девочку от плохой компании.

"Переходный возраст у Варвары, поэтому нам было немного сложно первые полтора года. Не с той компанией связывалась. Мы пытались ее от них устранить, поэтому она ездила в лагерь в Испанию и Болгарию, ездили все вместе на отдых в Грецию. Плохие привычки в тех компаниях меня заставили жестко поговорить с ней. Конечно, без рукоприкладства, ребенка бить — вообще надо быть каким-то животным", — поделился Кошевой.

Евгений Кошевой с дочкой / instagram.com/evgenii.koshevoi

Впрочем, Варвара все же считает более суровой свою маму Ксению. После ссор они могут не разговаривать по две недели. Варвара призналась, что даже убегала из дома и поэтому мама забирала у нее карманные деньги.

"Говорила: "Ты никуда не поедешь". Но я все равно ехала к друзьям, в компанию. Я говорила, куда иду, мне мама все равно звонила, она волновалась. Я ей отвечала, что с друзьями, не трогай меня, пожалуйста, буду дома в 20:00. Правда, иногда опаздывала, но возвращалась к девяти вечера", — призналась она.

Впрочем, мириться первой идет все же Варя. Она называет маму слишком гордой.

"Я понимаю, что, если не подойду, она дальше будет обижаться. Она никогда первая не подойдет и не извинится, потому что гордая, хотя, я считаю, есть за что", — заявила дочь.

Евгений Кошевой с женой и дочерьми / instagram.com/yalta_k

Поэтому иногда приходилось мирить жену с дочкой и звездному папе. Впрочем, по его словам, это сложно сделать, поскольку Ксения и Варвара "одинаковые" и все больше становятся похожи друг на друга.

"Одна говорит: "Не надо меня учить", другая: " Что ты меня поучаешь?" - поделился звезда.

Отметим, ранее Евгений Кошевой рассказывал, что Варвара посещает психолога. С годами ему и жене все сложнее с девочкой, поскольку у нее подростковый возраст. По его словам, слова уже не помогают, а нервы сдают.

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