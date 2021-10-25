Звезда "Квартала 95" Александр Пикалов развелся с женой

Бывшей жене актер оставил дом под Киевом.

Худрук и актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов ошарашил новостью.

После 18 лет брака артист развелся со своей женой Ириной Пикаловой. Делать из этого сенсационную новость звезда не стал. Во время разговора с журналистами "Украинской правды" Олексаднр между прочим упомянул, что его жена Ирина уже бывшая.

Говоря о том, как часто Пикалов видит Владимира Зеленского после того, как он стал президентом, актер ответил, что в последний раз это было на дне рождения "жены, которая у него была". Отметим, что Ирина Пикалова является крестной мамой дочери Зеленского.

Александр Пикалов с женой

"Я как бывший муж — меня запустили, но так недалеко (смеется). То есть там Владимир Александрович приехал, они общались. Он всех поздравил, принес подарок, пожал руку, 10 минут — и уехал", — рассказал Пикалов.

Он также добавил, что дом под Киевом оставил экс-супруге: "У меня же был дом, который оставил бывшей жене. Это деревянная усадьба", — рассказал артист.

Отметим, что Александр и Ирина Пикаловы поженились в 2003 году. В 2006-м у них родился сын Михаил. Ирина работает исполнительным продюсером студии "Квартал 95".

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