В Индии мужчина продал жену и купил смартфон

На полученные деньги мужчина также пообедал.

В индийском штате Одиши 17-летний парень через месяц после свадьбы продал свою жену. На полученные деньги купил смартфон и пообедал.

Об этом пишет Hindistan Times.

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По данным издания, парень продал свою 26-летнюю жену 55-летнему мужчине в штате Раджастан за 180 тысяч рупий (примерно 2,4 тысячи долларов). Тогда они приехали с женой якобы работать на кирпичном заводе.

Когда по возвращении домой семья жены спросила, где она, он ответил, что жена его бросила. Однако родственники в это не поверили и обратились в полицию.

Как рассказал полицейский, правоохранители провели расследование и выяснили, куда она на самом деле исчезла. Они поехали за женщиной, однако натолкнулись на трудности с ее возвратом. Выяснилось, что муж ее продал. Деньги он потратил на обед, а также приобрел себе гаджет.

Теперь парень предстанет перед судом. Его уже отправили в колонию.

Ранее стало известно, что в Индии обезьяна кирпичом убила мужчину.

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