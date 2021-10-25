В Індії чоловік продав дружину і купив смартфон

На отримані гроші чоловік також пообідав.

В індійському штаті Одіша 17-річний хлопець через місяць після весілля продав свою дружину. На отримані гроші купив смартфон і пообідав.

Про це пише Hindistan Times.

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За даними видання, хлопець продав свою 26-річну дружину 55-річному чоловіку у штаті Раджастан за 180 тисяч рупій (приблизно 2,4 тисячі доларів). Тоді вони приїхали з дружиною нібито працювати на цегельному заводі.

Коли після повернення додому сім'я дружини запитала, де вона, він відповів, що жінка його покинула. Проте родичі у це не повірили та звернулися у поліцію.

Як розповів поліцейський, правоохоронці провели розслідування та з'ясували, куди вона насправді зникла. Вони поїхали за жінкою, проте натрапили на труднощі із її поверненням. З’ясувалося, що чоловік її продав. Гроші він витратив на обід, а також придбав собі гаджет.

Тепер хлопець постане перед судом. Його вже відправили до колонії.

Раніше стало відомо, що в Індії мавпа цеглою вбила чоловіка.

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