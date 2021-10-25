"Я тебе туди не посилав": у Вінницькій області маршрутник побив атовця (відео)

"Я тебе туди не посилав": у Вінницькій області маршрутник побив атовця (відео)

Водій маршрутки накинувся на бійця з кулаками через посвідчення.

У Вінницькій області стався конфлікт між водієм маршрутки і бійцем АТО, який мав намір скористатися своїм законним правом пільгового проїзду за посвідченням УБД.

Про це повідомляє "Реал".

За словами очевидців, водій скипів після того, як учасник АТО пред'явив посвідчення і зайшов у салон маршрутки. Маршрутник став вимагати, аби він вийшов, чоловік відмовився.

Водій витягнув бійця з салону, повалив на землю і бив ногами, поки його не відтягли інші пасажири.

Постраждалим виявився голова районної спілки учасників АТО і ветеранів інших бойових дій Микола Стельмащук.

Очевидці викликали поліцію і швидку. Побитого атовця доправили до лікарні. Його побратими знайшли маршрутника-кривдника і привезли його в лікарню, де той на колінах просив вибачення у своєї жертви. Микола Стельмащук не пробачив.

Нагадаємо, що в Одеській області на сесії міської ради Подільська спалахнув скандал через виділення 2 га землі бійцям АТО. Один із депутатів обурився цим і звернувся до присутніх, щоб припинили виділяти землю учасникам війни на сході України.

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