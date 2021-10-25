Смертельний удар: в Індії мавпа цеглою вбила чоловіка

30-річний чоловік помер у лікарні.

У Делі чоловік загинув після того, як мавпа кинула цеглу з будівлі.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Як з'ясувала поліція, це сталося, коли мавпи намагалися відкрити бак з водою на другому поверсі будівлі. Тварини здогадалися, що з кришки резервуара потрібно зняти дві цегли, які залишили його хазяїн.

Одна із мавп жбурнула цеглу і поцілила у голову 30-літньому Мохаммеду Курбаану, який стояв внизу із сумками.

Цегла вдарила чоловіка по голові. Він миттю знепритомнів і був доправлений до лікарні. Але медики констатували його смерть.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії померла шестирічна дівчинка після того, як її вкусила змія, яка пробралася до туалету в її будинку.

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