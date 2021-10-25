Айнтопф: німецький суп "з усього"

З настанням холодів ми все більше тяжіємо до гарячої їжі, тому дуже доречними в цей час виявляються супи.
Айнтопф — не просто суп, це німецька страва, що поєднує в собі і перше, і друге, тобто, це два в одному. Буквальний переклад з німецької цієї назви — "один горщик". Це означає, що в нашому разі в одну каструлю збираються всі продукти, які є під рукою, і вариться обід на всю сім'ю.
Густий, з безліччю інгредієнтів, айнтопф може бути приготований і на бульйоні, і на воді. Стане у пригоді все, що знайдеться на вашій кухні: м'ясо, птиця, копченості, сосиски, будь-які овочі, бобові, гриби, крупи, макаронні вироби. Складно придумати продукт, який не можна було б використовувати для приготування цієї універсальної страви.
Айнтопф надає широкі можливості для вашої фантазії, і щоразу ви отримуєте абсолютно новий смак, тому що тут немає обов'язкового набору продуктів, а тим більше їхнього кількісного співвідношення. Головна умова — страва повинна вийти густою.
Інгредієнти:
- 400 г яловичини
- 2 мисливські ковбаски
- 100 г печериць
- 100 г брюссельської капусти
- 100 г цвітної капусти
- 1 склянка червоної сочевиці
- 3 картоплини
- 2 цибулини
- 1 морква
- 2 зубки часнику
- 1,5 л води
- 2 столові ложки олії
- 2 лаврові листки
- зелень петрушки
- кмин
- суміш мелених перців
- сіль
Приготування
М'ясо нарізати невеликими шматочками і обсмажити в олії на сильному вогні до утворення рум'яної скоринки.
У сотейник з м'ясом додати нарізані кубиками цибулю і моркву і продовжувати смажити ще 5-7 хвилин, після чого ввести нарізані пластинками печериці, приправити кмином і тушкувати, помішуючи, 5 хвилин.
Приготовану підсмажку залити гарячою водою, довести до кипіння і варити на повільному вогні 40-45 хвилин.
Коли яловичина буде практично готова, всипати промиту сочевицю і варити ще 15 хвилин, після чого додати нарізану середніми кубиками картоплю, кружечки мисливських ковбасок і варити до готовності картоплі.
В останню чергу ввести брюссельську і цвітну капусти, додати лавровий лист, посолити, поперчити і варити 5-7 хвилин.
Готовий айнтопф заправити подрібненим часником і подрібненою зеленню петрушки, перемішати і дати настоятися 15-20 хвилин.
На замітку
Набір інгредієнтів для айнтопфу і їхнє кількісне співвідношення змінюйте відповідно до свого смаку.
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