Айнтопф: німецький суп "з усього"

З настанням холодів ми все більше тяжіємо до гарячої їжі, тому дуже доречними в цей час виявляються супи.

Айнтопф — не просто суп, це німецька страва, що поєднує в собі і перше, і друге, тобто, це два в одному. Буквальний переклад з німецької цієї назви — "один горщик". Це означає, що в нашому разі в одну каструлю збираються всі продукти, які є під рукою, і вариться обід на всю сім'ю.

Густий, з безліччю інгредієнтів, айнтопф може бути приготований і на бульйоні, і на воді. Стане у пригоді все, що знайдеться на вашій кухні: м'ясо, птиця, копченості, сосиски, будь-які овочі, бобові, гриби, крупи, макаронні вироби. Складно придумати продукт, який не можна було б використовувати для приготування цієї універсальної страви.

Айнтопф надає широкі можливості для вашої фантазії, і щоразу ви отримуєте абсолютно новий смак, тому що тут немає обов'язкового набору продуктів, а тим більше їхнього кількісного співвідношення. Головна умова — страва повинна вийти густою.

Інгредієнти:

400 г яловичини

2 мисливські ковбаски

100 г печериць

100 г брюссельської капусти

100 г цвітної капусти

1 склянка червоної сочевиці

3 картоплини

2 цибулини

1 морква

2 зубки часнику

1,5 л води

2 столові ложки олії

2 лаврові листки

зелень петрушки

кмин

суміш мелених перців

сіль

Приготування

М'ясо нарізати невеликими шматочками і обсмажити в олії на сильному вогні до утворення рум'яної скоринки.

У сотейник з м'ясом додати нарізані кубиками цибулю і моркву і продовжувати смажити ще 5-7 хвилин, після чого ввести нарізані пластинками печериці, приправити кмином і тушкувати, помішуючи, 5 хвилин.

Приготовану підсмажку залити гарячою водою, довести до кипіння і варити на повільному вогні 40-45 хвилин.

Коли яловичина буде практично готова, всипати промиту сочевицю і варити ще 15 хвилин, після чого додати нарізану середніми кубиками картоплю, кружечки мисливських ковбасок і варити до готовності картоплі.

В останню чергу ввести брюссельську і цвітну капусти, додати лавровий лист, посолити, поперчити і варити 5-7 хвилин.

Готовий айнтопф заправити подрібненим часником і подрібненою зеленню петрушки, перемішати і дати настоятися 15-20 хвилин.

На замітку

Набір інгредієнтів для айнтопфу і їхнє кількісне співвідношення змінюйте відповідно до свого смаку.

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