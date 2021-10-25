Айнтопф: немецкий суп "из всего"

С наступлением холодов мы все больше тяготеем к горячей пище, поэтому как нельзя кстати в это время оказываются супы.

Айнтопф – не просто суп, это немецкое блюдо, сочетающее в себе и первое, и второе, то есть, это два в одном. Буквальный перевод с немецкого этого названия – "один горшок". Это означает, что в нашем случае в одну кастрюлю помещаются все продукты, которые имеются под рукой, и варится обед на всю семью.

Густой, со множеством ингредиентов, айнтопф может быть приготовлен и на бульоне, и на воде. В дело пойдет все, что найдется на вашей кухне: мясо, птица, копчености, сосиски, любые овощи, бобовые, грибы, крупы, макаронные изделия. Сложно придумать продукт, который нельзя было бы использовать для приготовления этого универсального блюда.

Айнтопф предоставляет широкие возможности вашей фантазии, и всякий раз вы получаете совершенно новый вкус, потому что здесь нет обязательного набора продуктов, а тем более их количественного соотношения. Главное условие – блюдо должно получиться густое.

Ингредиенты:

400 г говядины

2 охотничьи колбаски

100 г шампиньонов

100 г брюссельской капусты

100 г цветной капусты

1 стакан красной чечевицы

3 картофелины

2 луковицы

1 морковь

2 зубка чеснока

1,5 л воды

2 столовые ложки растительного масла

2 лавровых листа

зелень петрушки

тмин

смесь молотых перцев

соль

Приготовление

Мясо нарезать небольшими кусочками и обжарить в растительном масле на сильном огне до образования румяной корочки.

В сотейник с мясом добавить нарезанные кубиками лук и морковь и продолжать жарить еще 5-7 минут, после чего ввести нарезанные пластинками шампиньоны, приправить тмином и тушить, помешивая, 5 минут.

Приготовленную поджарку залить горячей водой, довести до кипения и варить на медленном огне 40-45 минут.

Когда говядина будет практически готова всыпать промытую чечевицу и варить еще 15 минут, после чего добавить нарезанный средними кубиками картофель, кружочки охотничьих колбасок и варить до готовности картофеля.

В последнюю очередь ввести брюссельскую и цветную капусту, добавить лавровый лист, посолить, поперчить и варить 5-7 минут.

Готовый айнтопф заправить измельченным чесноком и мелкорубленой зеленью петрушки, перемешать и дать настояться 15-20 минут.

На заметку

Набор ингредиентов для айнтопфа и их количественное соотношение меняйте в соответствии со своим вкусом.

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