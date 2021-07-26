В связи с наступившей жарой и изобилием овощей на рынках летнее меню становится гораздо разнообразнее и, самое главное, легче.

Суп из цветной капусты не менее полезен, чем куриный бульон. При этом он содержит больше витаминов. Если же из цветной капусты приготовить суп-пюре, вы получите блюдо с отменным вкусом и невероятно нежной структурой.

Ингредиенты:

500 г цветной капусты

3 картофелины

2 моркови

800 мл воды

150 мл сливок

100 г плавленого сыра

базилик

черный молотый перец

молотый душистый перец

соль

Приготовление

Цветную капусту вымыть и разобрать на соцветия. Картофель и морковь вымыть, очистить и нарезать небольшими кусочками.

Подготовленные овощи опустить в кипящую воду и варить при слабом кипении до готовности картофеля, после чего добавить плавленый сыр и хорошо вымешать, чтобы сыр разошелся.

Затем суп посолить, поперчить, пюрировать блендером, влить сливки, довести до кипения, снять с огня и дать настояться 10-15 минут.

Подавая, притрусить суп свежей зеленью.

На заметку

Зелень подбирайте по своему вкусу. Можете использовать рубленую петрушку или укроп, несколько листиков базилика либо пару веточек розмарина.

Подавайте суп-крем из цветной капусты с сухариками или гренками.

Если используете плавленый сыр в брикетах, предварительно натрите его на терке или мелко нарежьте.

При желании сделать вкус супа более выраженным добавьте к нему пассерованный лук, обжаренный бекон или раздавленный зубок чеснока.

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