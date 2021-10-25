Смертельный удар: в Индии обезьяна кирпичом убила мужчину

30-летний мужчина скончался в больнице.
В Дели мужчина погиб после того, как обезьяна бросила кирпич из здания.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Как выяснила полиция, это произошло, когда обезьяны пытались открыть бак с водой на втором этаже здания. Животные догадались, что с крышки резервуара нужно снять два кирпича, которые оставили его хозяин.
Одна из обезьян швырнула кирпич и попала в голову 30-летнему Мохаммеду Курбаану, который стоял внизу с сумками.
Кирпич ударил мужчину по голове. Он мгновенно потерял сознание и был доставлен в больницу. Но медики констатировали его смерть.
Напомним, в Саудовской Аравии умерла шестилетняя девочка после того, как ее укусила змея, которая пробралась в туалет в ее доме.