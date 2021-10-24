Екатерина Кухар озадачила, заявив о своей беременности

Балерина сообщила об этом в эфире шоу "Танцы со звездами".
В эфире шоу "Танцы со звездами" судья проекта Екатерина Кухар озадачила заявлением.
Так, комментируя выступление солистки группы KAZKA Александры Зарицкой, балерина намекнула на свою беременность.
"Наконец-то, в этом контемпе вы раскрыли ваши крылья, летали над паркетом, сделали пируэты, сделали баланс. Я поверила сегодня в историю вашей любви. И наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что беременная", — сказала звезда.
На мгновение все потеряли дар речи, в частности, и ведущий Юрий Горбунов. Но больше Кухар ничего не сказала и не пояснила свои слова.
Заметим, Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов вместе с 2006 года. Они воспитывают двоих детей — 12-летнего Тимура и 6-летнюю Настю.
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