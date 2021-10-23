Заря - Колос: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Команда Виктора Скрипника постарается подкрепить первую первую победу в еврокубковом сезоне успехом в национальном чемпионате.

В воскресенье, 24 октября, луганская "Заря" примет ковалевский "Колос" в поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют на "Славутич-Арене" в Запорожье. Встреча начнется в 19:30.

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Напомним, на неделе луганский клуб принес Украине первую победу в нынешнем еврокубковом сезоне. Команда Виктора Скрипника в Болгарии обыграла софийский ЦСКА в Лиге конференций.

"Заря" (20 очков) после 11 туров расположилась на пятом месте в таблице УПЛ. "Колос" занимает 11-ю позицию с 11 баллами в своем активе.

В 13-м туре УПЛ "Заря" 31 октября в гостях сыграет с "Металлистом 1925", а "Колос" в тот же день проведет домашний поединок со "Львовом".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22

12 тур Воскресенье, 24 октября / 19:30

Запорожье. "Славутич-Арена"

ТВ-трансляция - УНИАН ТВ СТАТИСТИКА МАТЧА

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