Заря - Колос: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Команда Виктора Скрипника постарается подкрепить первую первую победу в еврокубковом сезоне успехом в национальном чемпионате.
В воскресенье, 24 октября, луганская "Заря" примет ковалевский "Колос" в поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги.
Команды сыграют на "Славутич-Арене" в Запорожье. Встреча начнется в 19:30.
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Напомним, на неделе луганский клуб принес Украине первую победу в нынешнем еврокубковом сезоне. Команда Виктора Скрипника в Болгарии обыграла софийский ЦСКА в Лиге конференций.
- "Заря" (20 очков) после 11 туров расположилась на пятом месте в таблице УПЛ. "Колос" занимает 11-ю позицию с 11 баллами в своем активе.
- В 13-м туре УПЛ "Заря" 31 октября в гостях сыграет с "Металлистом 1925", а "Колос" в тот же день проведет домашний поединок со "Львовом".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
12 тур
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Воскресенье, 24 октября / 19:30
|СТАТИСТИКА МАТЧА