Зоря - Колос: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Команда Віктора Скрипника постарається підкріпити першу першу перемогу в єврокубковому сезоні успіхом у національному чемпіонаті.

У неділю, 24 жовтня, луганська "Зоря" прийматиме ковалівський "Колос" у поєдинку 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Команди зіграють на "Славутич-Арені" в Запоріжжі. Зустріч розпочнеться о 19:30.

Дивіться матч "Зоря" - "Колос" у прямому ефірі на телеканалі УНІАН ТБ та онлайн на нашому сайті.

Нагадаємо, на тижні луганський клуб приніс Україні першу перемогу в нинішньому єврокубковому сезоні. Команда Віктора Скрипника в Болгарії обіграла софійський ЦСКА в Лізі конференцій.

"Зоря" (20 очок) після 11 турів розташувалася на п'ятому місці в таблиці УПЛ. "Колос" посідає 11-ту позицію з 11 балами у своєму активі.

В 13-му турі УПЛ "Зоря" 31 жовтня в гостях зіграє з "Металістом 1925", а "Колос" у той же день проведе домашній поєдинок зі "Львовом".

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22

12 тур Неділя, 24 жовтня / 19:30

Запоріжжя. "Славутич-Арена"

ТВ-трансляція - УНІАН ТБ СТАТИСТИКА МАТЧУ

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