"Зоря" обіграла "Колос" і впритул підібралася до третьої сходинки УПЛ (відео)

Іранський дует нападників забезпечив луганцям три очки в домашньому поєдинку.
Луганська "Зоря" виявилася сильнішою за ковалівський "Колос" у поєдинку 12-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на "Славутич-Арені" в Запоріжжі завершилася перемогою команди Віктора Скрипника - 1:0.
Єдиний гол у цій дуелі було забито на 38-й хвилині. Спрацювала іранська зв'язка "Зорі" Захеді Шахаб - Аллах'яр Сайядманеш: перший віддав ідеальну поперечну передачу, а другий в падінні проштовхнув м'яч у сітку.
Нагадаємо, на тижні луганський клуб приніс Україні першу перемогу в нинішньому єврокубковому сезоні. Команда Віктора Скрипника в Болгарії обіграла софійський ЦСКА в Лізі конференцій.
- "Зоря" (23 бали) вийшла на четверте місце в таблиці УПЛ. Від "Ворскли", яка йде третьою, луганців відділяє всього одне очко.
- "Колос" залишився на 11-й позиції з 11 балами у своєму активі.
- В 13-му турі УПЛ "Зоря" 31 жовтня в гостях зіграє з "Металістом 1925", а "Колос" у той же день проведе домашній поєдинок зі "Львовом".