Виступи глушили піснею "День Перемоги": біля маєтку Медведчука відбулися два мітинги

Виступи глушили піснею "День Перемоги": біля маєтку Медведчука відбулися два мітинги

Політик нині перебуває під домашнім арештом.

Одразу два мітинги відбулися під будинком нардепа від "ОПЗЖ", кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це 24 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Одні протестувальники – націоналісти, як самі себе називають. Висловлювали негативне ставлення на адресу одіозного політика.

Альтернативну акцію влаштували і так звані "прихильники" Медведчука. Кілька десятків спортивних молодиків в балаклавах утворили живий ланцюг довкола маєтку та не дали опонентам прорватися до обійстя. А щоб заглушити виступи, увімкнули з колонок пісню "День Перемоги". Інші пікетувальники – її намагались перекричати.

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Нагадаємо:

11 жовтня Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень.

про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень. 12 жовтня суддя відхилила клопотання прокурора і залишила Медведчука під домашнім арештом.

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України. Оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.

народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави. Перед початком судового засідання нардеп поспілкувався із журналістами, вкотре заявивши, що справа проти нього – "туфта й фальсифікація". Він назвав несправжніми всі записи розмов, якими слідство доказує його вину.

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