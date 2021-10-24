Виступи глушили піснею "День Перемоги": біля маєтку Медведчука відбулися два мітинги

Політик нині перебуває під домашнім арештом.
Одразу два мітинги відбулися під будинком нардепа від "ОПЗЖ", кума Путіна Віктора Медведчука.
Про це 24 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.
Одні протестувальники – націоналісти, як самі себе називають. Висловлювали негативне ставлення на адресу одіозного політика.
Альтернативну акцію влаштували і так звані "прихильники" Медведчука. Кілька десятків спортивних молодиків в балаклавах утворили живий ланцюг довкола маєтку та не дали опонентам прорватися до обійстя. А щоб заглушити виступи, увімкнули з колонок пісню "День Перемоги". Інші пікетувальники – її намагались перекричати.
Нагадаємо:
- 11 жовтня Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень.
- 12 жовтня суддя відхилила клопотання прокурора і залишила Медведчука під домашнім арештом.
- Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.
- Оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.
- Перед початком судового засідання нардеп поспілкувався із журналістами, вкотре заявивши, що справа проти нього – "туфта й фальсифікація". Він назвав несправжніми всі записи розмов, якими слідство доказує його вину.