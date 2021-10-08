Медведчуку повідомили про підозру в держзраді - Венедіктова

За сприяння Медведчука Україна закуповувала в терористів вугілля.

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру в держзраді нардепу Віктору Медведчуку.

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Про це 8 жовтня під час брифінгу повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Сьогодні ми повідомили про підозру народному депутату Віктору Медведчуку за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Але мова не лише про конкретну особу та оголошення підозри і не лише про сприяння у закупівлі вугілля з тимчасово окупованих територій у терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", це питання державної зради. І того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами схеми. Це дійсно питання, яке ми вивчаємо, досліджуємо, доводимо системно", - сказала Ірина Венедіктова.

За даними слідства, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей та на виконання загального злочинного плану щодо сприяння діяльності терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР", перераховано, обготівковано та розподілено на їх користь не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів сплачених у готівковій формі, з запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

За даними слідства, через дії Медведчука енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Цим було підірвано економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавлено її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів.

Нагадаємо:

На початку року були опубліковані записи з голосом нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Із цих записів випливає, що від червня 2014 року Медведчук міг впливати на вчинки п'ятого президента. Від його імені проводив переговори з бойовиками і організовував корупційні схеми з поставками в Україну вугілля із окупованих територій. Завдяки цьому Медведчук отримав частку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

із окупованих територій. Завдяки цьому Медведчук отримав частку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Своєю чергою міністр енергетики (2007-2010, 2014) Юрій Продан розповів, чи дійсно Україна купувала вугілля у бойовиків. Він запевняє, що після того, як окупанти розбомбили залізничний вузол Дебальцеве у липні 2014 року, постачати вугілля з ОРДЛО стало фізично неможливо.

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