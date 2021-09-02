Суд ухвалив нове рішення щодо домашнього арешту Медведчука

Запобіжний захід народному депутатові та лідерові ОПЗЖ продовжено до 31 жовтня.

У четвер, 2 вересня, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутатові України та лідерові проросійської політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку, якого звинувачують у державній зраді.

Про винесене судом рішення повідомили на Facebook-сторінці ОПЗЖ.

Суд розглянув клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку та підтримав його. Відтак він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом ще 60 діб, тобто до 31 жовтня. Упродовж цього часу Медведчук, як і раніше, повинен носити електронний браслет.

Після завершення судового засідання голова політради "Опозиційної платформи – За життя" вкотре заявив, що не погоджується з рішенням суду і вважає його арешт розправою з боку влади.

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Нагадаємо, генепрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Підписані підозри стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Йдеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму та передачу Росії секретних даних про підрозділ ЗСУ.

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