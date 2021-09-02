Суд принял новое решение относительно домашнего ареста Медведчука

Мера пресечения народному депутату и лидеру ОПЗЖ продлена до 31 октября.

В четверг, 2 сентября, Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Украины и лидеру пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, которого обвиняют в государственной измене.

О вынесенном судом решения сообщили на Facebook-странице ОПЗЖ.

Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку и поддержал его. Поэтому он будет находиться под круглосуточным домашним арестом еще 60 суток, то есть до 31 октября. Все это время Медведчук, как и раньше, должен носить электронный браслет.

После завершения судебного заседания председатель политсовета "Оппозиционного платформы — За жизнь" в очередной раз заявил, что не согласен с решением суда и считает его арест расправой со стороны властей.

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Напомним, генепрокурорка Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене народным депутатам от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тарасу Козаку. Подписанные подозрения касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. В частности, речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму и передаче России секретных данных о подразделении ВСУ.

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