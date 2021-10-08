Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене — Венедиктова

При содействии Медведчука Украина закупала у террористов уголь.

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении в госизмене нардепу Виктору Медведчуку.

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Об этом 8 октября во время брифинга сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Сегодня мы сообщили о подозрении народному депутату Виктору Медведчуку за государственную измену и содействие деятельности террористической организации. Но речь не только о конкретном лице и объявления подозрения и не только о содействии в закупке угля с временно оккупированных территорий в террористических организаций" ЛНР "и" ДНР "это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы. Это действительно вопрос, который мы изучаем, исследуем, доводим системно", — сказала Ирина Венедиктова.

По данным следствия, в течение 2015 за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и во исполнение общего преступного плана по содействию деятельности террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР", перечислено, обналиченные и распределены в их пользу не менее 200 млн гривен, не считая средств уплаченных в наличной форме, с запланированных более 3, 16 млрд гривен.

По данным следствия, из-за действий Медведчука энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций. Этим было подорвано экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишение его возможностей для диверсификации источников энергетических ресурсов.

Напомним:

В начале года были опубликованы записи с голосом нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Из этих записей следует, что от июня 2014 Медведчук мог влиять на поступки пятого президента. От его имени вел переговоры с боевиками и организовывал коррупционные схемы с поставками в Украину угля из оккупированных территорий. Благодаря этому Медведчук получил долю нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление".

из оккупированных территорий. Благодаря этому Медведчук получил долю нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление". В свою очередь министр энергетики (2007-2010, 2014) Юрий Продан рассказал, действительно ли Украина покупала уголь у боевиков. Он уверяет, что после того, как оккупанты разбомбили железнодорожный узел Дебальцево в июле 2014 года, поставлять уголь с ОРДЛО стало физически невозможно.

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