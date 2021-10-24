Макс Барських відповів, чи вакцинувався від COVID-19

Артист часто подорожує.

Співак Макс Барських, навіть попри пандемію коронавірусу, доволі активно подорожує.

Як зізнається артист у програмі "Світське життя", це доволі складно було зрозуміти, що світ змінився. Виконавець говорить, що доводиться пристосовуватися до нових умов життя.

Макс Барських / instagram.com/max_barskih

"Це бентежить та зводить з розуму, бо ти розумієш, що світ змінився. Він вже ніколи не буде таким, як раніше. Потрібно підлаштовуватися до нових умов життя", - поділився своїми думками зірка.

Співак говорить, що в Амстердамі було легко подорожувати. А от у Парижі потрібно було всюди показувати COVID-сертифікат. Хоча Макс зізнається, що сам вже вакцинувався від COVID-19.

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