Макс Барских ответил, вакцинировался ли от COVID-19

Артист часто путешествует.

Певец Макс Барских, даже несмотря на пандемию коронавируса, довольно активно путешествует.

Как признается артист в программе "Світському життю", это довольно сложно понять, что мир изменился. Исполнитель говорит, что приходится приспосабливаться к новым условиям жизни.

Макс Барских / instagram.com/max_barskih

"Это смущает и сводит с ума, потому что ты понимаешь, что мир изменился. Он уже никогда не будет таким, как раньше. Нужно подстраиваться к новым условиям жизни", — поделился своими мыслями звезда.

Певец говорит, что в Амстердаме было легко путешествовать. А вот в Париже нужно было везде показывать COVID-сертификат. Хотя Макс признается, что сам уже вакцинировался от COVID-19.

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