Таран, Мазур, Полякова, Федишин: зірки, які зробили щеплення від коронавірусу

Українські зірки активно роблять щеплення.

Знаменитості на власному прикладі показують, що вакцинуватися потрібно.

Коронавірусна інфекція в Україні не вщухає. Вакцинація триває, але повільно. Українські зірки теж роблять собі щеплення. Хтось вже давно вакцинувався, а хтось нещодавно.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку відомих людей, які вже зробили щеплення від COVID-19.

Ірина Федишин

Артистка вакцинувалася у вересні. Щеплення вона робила разом зі своїм чоловіком. Вони вакцинувалися Pfizer. Через 21 день зірка уколола собі другу дозу вакцини. До речі, батьки зірки також вже зробили собі щеплення. Щоправда, вони вакцинувалися Astrazeneca.

Ірина Федишин вакцинувалася / instagram.com/irynafedyshyn

Оля Полякова

Зірка зробила собі щеплення в липні. Вона записалася через сімейного лікаря на вакцинацію залишковими дозами. Так, виконавиця вакцинувалася Pfizer. Хоча Оля говорить, що прищепилася б і будь-якою іншою доступною вакциною в Україні.

Марічка Падалко

Ведуча отримала першу дозу вакцини в липні, а пізніше – другу. Зірка вакцинувалася CoronaVac. Марічка говорила, що на момент щеплення страхів вже не було. В її колі вже майже всі були вакциновані.

Марічка Падалко вакцинувалась / пресслужба каналу "1+1"

Лідія Таран

Ведуча також жодного дня не вагалася щодо доцільності щеплення проти COVID-19. Зірка вакцинувалася в липні Pfizer. Після щеплення нічого не змінилося – Ліда почувалася так само, як і до. Пізніше ведуча, у вересні, вакцинувала свою маму від COVID-19.

Мама Лідії Таран вакцинувалася / instagram.com/lidiyataran

Камалія

Виконавиця робила перше щеплення від COVID-19 ще в червні. Укол артистці зробили препаратом Pfizer в одній із київських клінік. До речі, чоловік співачки Мохаммад Захур першим в їхній родині зважився на щеплення і зробив її потай від дружини.

Алла Мазур

Ведуча, яка пройшла хіміотерапію, ще в березні зробила щеплення від коронавірусу. Кололи зірці вакцину у звичайній лікарні швидкої допомоги, занесли до електронної бази, після чого друга доза була закріплена автоматично.

Алла Мазур вакцинувалася / facebook.com/1plus1.AllaMazur

Руслана Лижичко

Артистка у травні поповнила лави знаменитостей, які вакцинувалися від коронавірусу. За словами Руслани, вона взагалі не відчула жодних побічних дій, єдине що зірці хотілося спати. Вакцинувалася зірка вакциною AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

Руслана Лижичко вакцинувалася / facebook.com/ruslana.lyzhychko

Ivan NAVI

Співак зробив щеплення від COVID-19 у березні. Він вакцинувався вакциною AstraZeneca. Зірка зізнався, що багато читав коментарів стосовно вакцинації та до кінця не наважувався зробити цей крок. Проте, все ж таки зробив щеплення.

Ivan NAVI вакцинувався / instagram.com/ivan_naviofficial

Лілія Подкопаєва

Спортсменка у квітні вакцинувалася від COVID-19. Це відбувалося у США, де Подкопаєва живе та працює. Як зізналася Лілія, вона робила щеплення вакциною Pfizer.

Лілія Подкопаєва Вакцинувалася / instagram.com/podkopayeva_official

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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