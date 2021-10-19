Марічка Падалко топлес і без макіяжу закликала сходити на мамографію

Ведуча звернула увагу жінок на важливу тему.

Ведуча ТСН Марічка Падалко звернула увагу жінок на те, як важливо дбати про своє здоров'я та сходити на мамографію.

І зробила вона це у радикальний спосіб. На сторінці в Instagram Марічка розмістила фото, на якому постає топлес та без макіяжу як раз під час цієї діагностики. Падалко зазначила, що робить мамографію щороку, після чого може "спати спокійно".

Зірка каналу "1+1" зазначила, що рак молочної залози - найпоширеніша жіноча онкологія, в тому числі і в Україні.

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"Цей вид раку є на 95 відсотків виліковним, якщо діагностований на ранній стадії. В нас більшість випадків виявляють на 3-4 стадії. Після 35 років вже варто регулярно перевірятися, хоча серед моїх знайомих є діагнози і в молодшому віці. Серед важливих факторів, які можуть спричинити хворобу, - спадковість, тривале вживання протизаплідних гормональних засобів, відсутність вагітностей (це для мене відкриття...), пізня менопауза, тривалий прийом ГЗТ", - поділилася Падалко.

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