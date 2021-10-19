Катерина Осадча з двомісячним синочком і чоловіком позувала у хвилях моря

Ведуча подякувала коханому за любов.

Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча повідомила про важливу дату у її родині і зробила це дуже ніжно.

Сьогодні, 19 жовтня, виповнюється два місяці молодшому сину Катерини та її чоловіка, ведучого та продюсера Юрія Горбунова. З цієї нагоди молода мама у себе в Instagram розмістила знімки, на яких постає з коханим та крихітним малюком на руках.

instagram.com/kosadcha

Судячи зі світлин, вони були зроблені під час нещодавнього відпочинку родини десь закордоном. Осадча позує у довгій вільній пляжній сукні персикового кольору і тримає на руках маленького Данила. Поруч з ними постає Юрій у чорних шортах та білій сорочці. Родина зображена у хвилях моря на тлі гір.

instagram.com/kosadcha

"Данилові сьогодні два місяці. Так швидко летить час, а цього ніжного віку так мало, що хочеться фільмувати кожну мить. Юрію, дякую, що твоєї любові вистачає тепер на всіх трьох", - подякувала коханому Катерина.

Зазначимо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися 2017-го року. У пари також є старший спільний син Іван, який з'явився на світ 18 лютого 2017 року.

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