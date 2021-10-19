Обмеження поїздок: юрист розповів, чому перевірка COVID-сертифікатів в транспорті порушує Конституцію

За словами юриста, щоб сертифікати отримали законну силу, потрібно ухвалювати відповідні закони

З четверга, 21 жовтня, вступають в силу нові правила пасажирських перевезень. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири для поїздок між регіонами України. Перелік цих документів доступний за посиланням.

У той же час юристи попереджають, що перевірка сертифікатів про вакцинацію або ПЛР-тестів у пасажирів є порушенням Конституції.

Про це розповів експерт з конституційного права з Центру політичних реформ Олександр Марусяк в коментарі UBR.

За його словами, рейди поліції і Держпродспоживслужби, які будуть виявляти порушників без необхідних документів, суперечать Конституції. Адже стаття 33 гарантує громадянам свободу переміщення. Експерт звернув увагу на те, що між рішеннями Кабміну і Конституцією є різниця.

"У ст. 33 йдеться про те, що обмеження свободи переміщення можливо тільки в разі обмежень, встановлених законом. Якщо влада хоче, щоб сертифікати отримали законну силу, то нехай приймають відповідні закони. У нас і з карантином та ж проблема", — говорить Марусяк.

Так, в ст. 64 Конституції йдеться, що окремі обмеження прав і свобод громадян можуть встановлюватися із зазначенням строку дії цих обмежень тільки в умовах воєнного або надзвичайного стану.

"Ні того, ні того в Україні введено так і не було", — підкреслив юрист.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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