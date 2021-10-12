Суддя відхилила клопотання прокурора і залишила Медведчука під домашнім арештом

Суддя відхилила клопотання прокурора і залишила Медведчука під домашнім арештом

Слухання в суді тривали понад 6 годин.

У Печерському районному суді міста Києва у вівторок, 12 жовтня, народному депутату від проросійської партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді, обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Так, суддя відхилила клопотання прокурора і залишила політика під домашнім арештом до 7 грудня.

Зазначимо, що зміна запобіжного заходу пов’язана із оголошенням йому нової підозри - у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Наразі Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі - про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму.

Нагадаємо:

11 жовтня йому вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень.

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Цим було підірвано економічну безпеку держави, позбавлено її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Цим було підірвано економічну безпеку держави, позбавлено її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України. Більше того, оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.

та колишніх вищих посадовців української держави. Перед початком судового засідання нардеп поспілкувався із журналістами, вкотре заявивши, що справа проти нього – "туфта й фальсифікація". Він назвав несправжніми всі записи розмов, якими слідство доказує його вину.

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