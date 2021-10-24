"Заря" обыграла "Колос" и вплотную подобралась к третьей ступени УПЛ (видео)

"Заря" обыграла "Колос" и вплотную подобралась к третьей ступени УПЛ (видео)

Иранский дуэт нападающих обеспечил луганчанам три очка в домашнем поединке.

Луганская "Заря" оказалась сильнее ковалевского "Колоса" в поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на "Славутич-Арене" в Запорожье завершилась победой команды Виктора Скрипника - 1:0.

Единственный гол в этой дуэли был забит на 38-й минуте. Сработала иранская связка "Зари" Захеди Шахаб - Аллахьяр Сайядманеш: первый отдал идеальную поперечную передачу, а второй в падении протолкнул мяч в сетку.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Колос - 1:0. Видео гола Сайядманеша (38`)

Напомним, на неделе луганский клуб принес Украине первую победу в нынешнем еврокубковом сезоне. Команда Виктора Скрипника в Болгарии обыграла софийский ЦСКА в Лиге конференций.

"Заря" (23 балла) вышла на четвертое место в таблице УПЛ. От "Ворсклы", которая идет третьей, луганчан отделяет всего одно очко.

"Колос" остался на 11-й позиции с 11 баллами в своем активе.

В 13-м туре УПЛ "Заря" 31 октября в гостях сыграет с "Металлистом 1925", а "Колос" в тот же день проведет домашний поединок со "Львовом".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку