Іменинника Дмитра Дікусара тицьнули обличчям у торт в ефірі "Танців з зірками"

Хореограф не очікував такого привітання.

Щойно розпочався восьмий ефір шоу "Танці з зірками".

Сьогодні учасник проєкту, партнер Ольги Харлан – Дмитро Дікусар святкує день народження. Хореографу виповнюється 36 років. Після виступу пара піднялася на балкон, який цього тижня ведуть зірки "Жіночого кварталу" Володимир Шумко, Ірина Сопонару та Анастасія Оруджова.

Гумористи привітали іменинника, а Сопонару неочікувано тицьнула Дмитра обличчям у торт.

скриншот з відео

скриншот з відео

Зауважимо, у восьмому епізоді пари перетворюються на тріо - до них приєднаються улюблені танцівники та зірки минулих сезонів. Танцюристи не лише поставили цього тижня своїм парам танець, але й вийдуть разом із ними на паркет.

Проголосувати за пари можна за допомогою смс, телефонних дзвінків та за допомогою додатку. Загалом з одного номеру можна надіслати 50 смс та здійснити 50 дзвінків за улюблену пару. Також можна надіслати 7 суперголосів у додатку 1+1 video та КИЇВСТАР ТБ. 1 суперголос дорівнює 7 звичайним смс.

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