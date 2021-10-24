Jerry Heil відповіла, навіщо на всю країну заявила, що незаймана, та чи має зараз бойфренда

Jerry Heil відповіла, навіщо на всю країну заявила, що незаймана, та чи має зараз бойфренда

Також вона розповіла, як батьки відреагували на її "весілля".

Українська співачка Jerry Heil вирішила відверто поділитися подробицями свого особистого життя.

Так, зірка раніше говорила, що у свої 26 років досі цнотлива. Як розповіла артистка "Світському життю", вона заявила про це публічно, аби люди, які схожі на неї, не соромилися та розуміли, що це нормально.

"Все моє життя – це було моїм комплексом. Якщо я маю такі проблеми та комплекси, то я не одна така. Мені потрібно було цю тему підняти для того, щоб такі люди, як і я, не соромилися та розуміли, що це нормально", - говорить зірка.

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil

До слова, свого коханого Jerry Heil досі не зустріла. Хоча її запрошують на побачення, та вона відкрита для стосунків.

"Я дуже прискіплива. Я постійно всюди шукаю підступ. Я неодноразово натикалася на підводне каміння. Мене хотіли використати. Тому мені складно когось до себе підпустити. Але я відкрита. Я не бережу цноту для когось конкретного, просто мені потрібно зустріти свою людину", - говорить знаменитість.

Jerry Heil влаштувала весілля / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

До речі, не так давно виконавиця влаштувала незвичайне весілля. Вона дала обітницю самій собі. Як говорить зірка, її батьки нормально це сприйняли. А от люди з її рідного міста досі "підколюють" рідних співачки.

"Багато хто у моєму рідному місті цього не зрозумів. У мене батьки торгують на базарі. Тато говорить, що іноді до нього хтось може підійти та поспівчувати йому", - поділилась артистка.

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