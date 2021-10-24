Лілія Подкопаєва розповіла про дворічну донечку: "Наша бусинка"

Зірка поділилася, як святкували день народження Евеліни.

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва уже два роки як багатодітна матуся.

У вересні молодшій донечці Евеліні виповнилося два роки. У "Світському житті" знаменитість розповіла, як святкували день народження.

"День народження був крутий, вона зараз цікавиться мультиком Cocomelon, все в пізнавальному ракурсі, вона це дуже любить, тому торт ми замовляли дизайну Cocomelon. Ми подарували їй свою любов. Вона була дуже емоційно збуджена, до неї було стільки уваги, кульки, квіти і вона, звичайно, була розчулена. Ввечері ми довго засинали від перезбудження", – поділилася Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва з чоловіком та донькою / instagram.com/podkopayeva_official

Також знаменитість розповіла, що дівчинка дуже активна і починає розмовляти.

"Починає казати "чому" на все і це наше сонечко, наше зайченятко, наша бусинка. Звичайно, вже дитина балувана. Я не знаю, що буде далі, але знаєте, це неможливо, коли ти бачиш ці очі, вона тебе обіймає і каже що любить! Це так круто і я, як мама, це відчуваю теж", – додала вона.

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