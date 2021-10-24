16-річну доньку Олі Полякової екстрено прооперували

У Марії сильно болів живіт.

Співачка Оля Полякова розповіла, що сталося з її донькою Машею.

Так, нещодавно 16-річна дівчина показала відео, яке зняла у лікарні. У ньому Маша лежить на лікарняному ліжку, а до її тіла приєднані різні медичні трубки. У програмі "Світське життя" артистка розповіла, що її дитину прооперували.

"У Маші була термінова ситуація. Було дуже лячно, тому що такі речі стаються зненацька. У неї дуже сильно болів два дні живіт і ми не знали, що це робиться. Коли вже подивилися на УЗД – її терміново забрали оперувати", – поділилася артистка.

скріншот з відео

Виконавиця не назвала діагноз, через який довелося робити оперативне втручання. Втім, Оля зазначила, що зараз все гаразд і Маша буде здорова: "Але до бабки треба сходити, злизати з лоба".

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