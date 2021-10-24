Колишній боєць UFC битиметься з українцем на турнірі ММА в Києві

Олександр Горшечнік вийде в октагон проти бразильця Маркоса Вінісіуса.
У суботу, 6 листопада, в Києві відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств (ММА) від B1 Promotions.
У головному поєдинку вечора зійдуться українець Олександр Горшечнік і ексбоєць UFC бразилець Маркос Вінісіус.
Також свій четвертий бій проведе дворазовий переможець Кубка Європи і чемпіон світу з кікбоксингу Данило Донченко, а чемпіонка Європи і світу з ММА Анастасія Свєтківська планує дебютувати на професійному рівні.
Зазначимо, що це буде друге шоу від B1 Promotions. Перше відбулося в Києві в серпні і тоді в головному бою Раз Брінг з Ізраїлю переміг українця Миколу Рога.
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