Бывший боец UFC подерется с украинцем на турнире ММА в Киеве

Александр Горшечник выйдет в октагон против бразильца Маркоса Винисиуса.
В субботу, 6 ноября, в Киеве состоится турнир по смешанным единоборствам (ММА) от B1 Promotions.
В главном поединке вечера сойдутся украинец Александр Горшечник и экс-боец UFC бразилец Маркос Винисиус.
Также свой четвертый бой проведет двукратный победитель Кубка Европы и чемпион мира по кикбоксингу Даниил Донченко, а чемпионка Европы и мира по ММА Анастасия Светкивская планирует дебютировать на профессиональном уровне.
Отметим, что это будет второе шоу от B1 Promotions. Первое состоялось в Киеве в августе и тогда в главном бою Раз Бринг из Израиля победил украинца Николая Рога.
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