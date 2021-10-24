Бывший боец UFC подерется с украинцем на турнире ММА в Киеве

Бывший боец UFC подерется с украинцем на турнире ММА в Киеве

Александр Горшечник выйдет в октагон против бразильца Маркоса Винисиуса.

В субботу, 6 ноября, в Киеве состоится турнир по смешанным единоборствам (ММА) от B1 Promotions.

В главном поединке вечера сойдутся украинец Александр Горшечник и экс-боец UFC бразилец Маркос Винисиус.

Также свой четвертый бой проведет двукратный победитель Кубка Европы и чемпион мира по кикбоксингу Даниил Донченко, а чемпионка Европы и мира по ММА Анастасия Светкивская планирует дебютировать на профессиональном уровне.

Отметим, что это будет второе шоу от B1 Promotions. Первое состоялось в Киеве в августе и тогда в главном бою Раз Бринг из Израиля победил украинца Николая Рога.

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