Под Москвой упал частный самолет: погибли пилот и его пассажирка

Под Москвой упал частный самолет: погибли пилот и его пассажирка

Двухместный высокоплан упал сразу после вылета с аэродрома.

В воскресенье, 24 октября, в Подмосковье (РФ) потерпел крушение легкомоторный самолет "Аэропракт A-22", в котором находились пилот и его пассажирка.

Как сообщает Telegram-канал "РЕН ТВ", борт вылетел с аэродрома "Ватутино" и сразу упал, после чего произошел пожар.

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По информации МЧС, авиакатастрофа произошла на территории аэроклуба "Аерокласика". В ликвидации последствий аварии были задействованы 34 спасателя и 12 единиц техники. На месте падения самолета обнаружены тела пилота и его пассажирки, оба погибли.

Как уточнили в Telegram-канале Mash, в катастрофе легкомоторного "Аэропракт А-22" погиб владелец самолета Юрий Самохвалов и его спутница, личность которой пока не установлена.

Напомним, ранее в результате падения легкомоторного самолета на жилые дома в американском штате Калифорния погибли люди.

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