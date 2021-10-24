Під Москвою упав приватний літак: загинули пілот і його пасажирка

Під Москвою упав приватний літак: загинули пілот і його пасажирка

Двомісний високоплан упав відразу після вильоту з аеродрому.

У неділю, 24 жовтня, у Підмосков’ї (РФ) зазнав аварії легкомоторний літак “Аеропракт A-22”, в якому перебували пілот та його пасажирка.

Як повідомляє Telegram-канал "РЕН ТВ", борт вилетів з аеродрому "Ватутіно" і відразу впав, після чого сталася пожежа.

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За інформацією МНС, авіакатастрофа сталася на території аероклубу "Аерокласика". У ліквідації наслідків аварії було задіяно 34 рятувальники та 12 одиниць техніки. На місці падіння літака виявлено тіла пілота та його пасажирки, обоє загинули.

Як уточнили в Telegram-каналі Mash, у катастрофі легкомоторного "Аеропракт А-22" загинув власник літака Юрій Самохвалов і його супутниця, особу якої поки не встановили.

Нагадаємо, раніше внаслідок падіння легкомоторного літака на житлові будинки в американському штаті Каліфорнія загинули люди.

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