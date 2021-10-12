У США літак впав на житлові будинки: є загиблі

Літак впав на два будинки і викликав сильну пожежу.

Мінімум дві особи загинули унаслідок падіння легкомоторного літака на житлові будинки в американському штаті Каліфорнія.

Про це інформує телеканал Fox 5 з посиланням на місцеві рятувальні служби.

Breaking News 10/11/2021: At approximately 12:00 pm today, a small twin engine plane crashed into two residential homes in Santee, at the corner of Jeremy Street and Greencastle. A delivery truck and a fire hydrant were also struck. It is unknown at this time how many pic.twitter.com/GG0pxtnq16 — City of Santee (@CityofSantee) October 11, 2 021

Зараз точно невідомо, скільки людей було на борту літака, який розбився в містечку Санті, який розташований на північний схід від Сан-Дієго. На думку рятувальників, в таких обставинах вижити було неможливо.

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Літак впав на два будинки і викликав сильну пожежу. Зараз влада з'ясовує, чи встигли господарі покинути свої житла. Якщо ні, то це збільшить кількість жертв.

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