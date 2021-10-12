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У США літак впав на житлові будинки: є загиблі

У США літак впав на житлові будинки: є загиблі

У США літак впав на житлові будинки: є загиблі

CNN

Літак впав на два будинки і викликав сильну пожежу.

Мінімум дві особи загинули унаслідок падіння легкомоторного літака на житлові будинки в американському штаті Каліфорнія.

Про це інформує телеканал Fox 5 з посиланням на місцеві рятувальні служби.

Зараз точно невідомо, скільки людей було на борту літака, який розбився в містечку Санті, який розташований на північний схід від Сан-Дієго. На думку рятувальників, в таких обставинах вижити було неможливо.

Літак впав на два будинки і викликав сильну пожежу. Зараз влада з'ясовує, чи встигли господарі покинути свої житла. Якщо ні, то це збільшить кількість жертв.

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