В Україні підвищать пенсії членам сімей загиблих учасників АТО та ООС

В Україні підвищать пенсії членам сімей загиблих учасників АТО та ООС

Підвищену пенсійну допомогу від початку наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули на фронті.

В Україні від 1 січня 2022 року підвищать мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО та ООС.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 жовтня.

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Виплати встановлять на рівні не менше ніж 7800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули на Донбасі.

Підвищену пенсійну допомогу від початку наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули на фронті.

"Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини", — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше Шмигаль розповів деталі щодо накопичувальної пенсійної системи в Україні.

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