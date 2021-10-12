В Україні підвищать пенсії членам сімей загиблих учасників АТО та ООС

Підвищену пенсійну допомогу від початку наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули на фронті.
В Україні від 1 січня 2022 року підвищать мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО та ООС.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 жовтня.
Виплати встановлять на рівні не менше ніж 7800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули на Донбасі.
Підвищену пенсійну допомогу від початку наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули на фронті.
"Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини", — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Раніше Шмигаль розповів деталі щодо накопичувальної пенсійної системи в Україні.
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