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В Ізраїлі почали готуватися до життя на Марсі: фото і відео

Фото: Twitter / Austr. Space Forum / ©
Фото: Twitter / Austr. Space Forum / ©
Фото: Twitter / Austr. Space Forum / ©
Фото: Twitter / Austr. Space Forum / ©

Усередині величезного кратера Рамон у розпеченій пустелі Негев команда із шести “астронавтів” у космічних костюмах буде імітувати життя в умовах Червоної планети.

В Ізраїлі до кінця жовтня триватиме експеримент, організований Австрійським космічним форумом спільно з Ізраїльським космічним агентством. Три тижні умовні астронавти проведуть в умовах, наближених до життя на Червоній планеті

Як повідомляє видання Haaretz, у симуляторі марсіанської бази упродовж 20 днів буде проведено 200 наукових досліджень. 

У команду цього проєкту увійшли шість фахівців з різних країн - Австрії, Німеччини, Ізраїлю, Нідерландів, Португалії та Іспанії. Умови перебування тут складні: кількість їжі та запаси енергії будуть обмежені, команді потрібно носити скафандри.

Місія буде спрямована, зокрема, на вивчення поведінки людини та впливу ізоляції на астронавтів.

Результати експерименту будуть надані NASA.

У майбутньому експеримент на симуляторі марсіанської бази планують подовжити приблизно до року, щоб урахувати весь час, протягом якого астронавти летітимуть до Червоної планети, — близько 200 днів. 

Нагадаємо, архітектурне бюро ABIBOO показало, який вигляд матиме перше місто на Марсі Nüwa, яке планують побудувати до 2100 року.

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